Зинченко: «Жоржиньо – отличный игрок и большая личность»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал переход в команду полузащитника Жоржиньо из «Челси». Напомним, «канониры» заплатили за трансфер 12 миллионов евро, так как у игрока оставалось полгода по контракту с «пенсионерами».

«Жоржиньо – отличный игрок и большая личность. У него за спиной огромный опыт. Он победитель и знает, как побеждать. Конечно, я думаю, что он поможет нам в оставшейся части сезона», – цитирует Зинченко Arsenal Buzz.

Жоржиньо за свою карьеру выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси», а также чемпионат Европы в составе сборной Италии. В 2021 году полузащитник получил награду лучшему игроку Европы по версии УЕФА.