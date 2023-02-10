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Зинченко: «Жоржиньо – отличный игрок и большая личность»

10 Февраля 2023 • 16:25 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
1 3.35 X 3.30 2 2.25
Через 22 ч. 43 мин.

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал переход в команду полузащитника Жоржиньо из «Челси». Напомним, «канониры» заплатили за трансфер 12 миллионов евро, так как у игрока оставалось полгода по контракту с «пенсионерами».

«Жоржиньо – отличный игрок и большая личность. У него за спиной огромный опыт. Он победитель и знает, как побеждать. Конечно, я думаю, что он поможет нам в оставшейся части сезона», – цитирует Зинченко Arsenal Buzz.

Жоржиньо за свою карьеру выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси», а также чемпионат Европы в составе сборной Италии. В 2021 году полузащитник получил награду лучшему игроку Европы по версии УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Жоржиньо Александр Зинченко
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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