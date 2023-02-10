Артета: «Жезус очень хочет на поле, но мы должны соблюдать сроки восстановления»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета провёл пресс-конференцию перед завтрашним матчем АПЛ против «Брентфорда», на мероприятии наставник «канониров» рассказал, как форвард Габриэл Жезус восстанавливается от травмы.

«Габи чувствует себя очень хорошо, уже немного занимался на улице, но это всё ещё ранняя стадия восстановления. Он давит на всех каждый божий день, но мы должны соблюдать сроки восстановления игрока. У него всё очень хорошо, но с возвращением на поле пока торопиться не стоит, нужно увидеть как он реагирует на нагрузку коленного сустава, и перейти к следующему этапу», - сказал Артета.

Бразильский форвард травмировал колено во время чемпионата мира в Катаре в начале декабря.