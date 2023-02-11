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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Троссар: «Этот матч станет для нас уроком»

11 Февраля 2023 • 22:33 Комментировать (1)
Арсенал
1:1
Брентфорд
окончен

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Арсенал» не сумел обыграть «Брентфорд», снова потеряв очки - в предыдущем туре команда проиграла «Эвертону». Бельгийский полузащитник лондонского клуба Леандро Троссар прокомментировал неудачный результат своей команды.

- Приятно, конечно, забить гол, но обидно, что они смогли сравнять счет. Это трудно принять, ведь мы все делали правильно. Забить «Брентфорду» не так просто. Но этот матч станет для нас уроком. В среду будет другой матч, в котором мы сможем забыть эту неудачу, - цитирует слова Троссара BBC Sport.  

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Леандро Троссар
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Комментарии (1)
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LMI
11 Февраля 2023 в 22:59
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