Троссар: «Этот матч станет для нас уроком»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Арсенал» не сумел обыграть «Брентфорд», снова потеряв очки - в предыдущем туре команда проиграла «Эвертону». Бельгийский полузащитник лондонского клуба Леандро Троссар прокомментировал неудачный результат своей команды.

- Приятно, конечно, забить гол, но обидно, что они смогли сравнять счет. Это трудно принять, ведь мы все делали правильно. Забить «Брентфорду» не так просто. Но этот матч станет для нас уроком. В среду будет другой матч, в котором мы сможем забыть эту неудачу, - цитирует слова Троссара BBC Sport.