Артета прокомментировал поражение от «Эвертона» и поддержал своих игроков

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал сенсационное поражение своего клуба от аутсайдера АПЛ – «Эвертона». Напомним, сегодня днём «канониры» неудачно съездили в гости к «ирискам» и уступили с минимальным счётом – 0:1.

«Мы много владели мячом сегодня, но нам не хватало целеустремленности и качества в последней трети футбольного поля. Мы создали много моментов, однако потом пропустили, а соперник замедлил игру. Нам нужно было в большей степени проявить хладнокровие и эмоциональнее контролировать игру», - цитирует Артету BBC.

Наставник «канониров» также поддержал своих игроков:

«Сегодня я люблю их намного больше, чем неделю назад или месяц назад. Легко быть рядом с кем-то, когда они хорошо играют и регулярно выигрывают. Я до сих пор так горжусь всеми своими игроками, они этого заслуживают», - добавил специалист.

После поражения «Арсенал» продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ.