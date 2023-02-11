Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко — о борьбе «Арсенала» за чемпионство: Я не собираюсь давать обещаний, впереди ещё долгий путь

11 Февраля 2023 • 08:47 Комментировать
Арсенал
...
Брентфорд
1 1.45 X 4.50 2 7.10
Через 8 ч. 24 мин.

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко ответил на вопрос о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

Зинченко заявил в интервью VBET News, что не собирается давать каких-то обещаний на этот счет, ведь впереди еще много матчей, все говорят о борьбе «Арсенала» за трофей, но АПЛ является самой сложной лигой в мире. Здесь может произойти все что угодно, поэтому нужно двигаться шаг за шагом, добавил игрок.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков за 20 игр. Ближайшим преследователем «канониров» является «Манчестер Сити», у которого на счету 45 баллов после 21 матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ БРЕНТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.02.23 в 15:30
Вест Хэм Вест Хэм
Челси Челси
3.25 3.40 2.29
Видео
11.02.23 в 18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.70 3.25 2.80
Видео
11.02.23 в 18:00
Лидс Лидс
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Видео
11.02.23 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла Астон Вилла
Видео
11.02.23 в 18:00
Арсенал Арсенал
Брентфорд Брентфорд
1.43 5.00 7.20
Видео
11.02.23 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.94 3.50 4.20
Видео
11.02.23 в 18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон Эвертон
Видео
11.02.23 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Брайтон Брайтон
3.50 3.40 2.18
Видео
11.02.23 в 18:00
Лестер Лестер
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.60 3.65 2.05
Видео
11.02.23 в 20:30
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Ньюкасл
5.40 3.90 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Февраля
09:25 · Англия. Премьер-лига
Грилиш собирается заключить самый большой спонсорский контракт по бутсам среди британских игроков
09:03 · Англия. Премьер-лига
Степаненко считает, что Мудрик может стать кумиром, как Шевченко
08:47 · Англия. Премьер-лига
Зинченко — о борьбе «Арсенала» за чемпионство: Я не собираюсь давать обещаний, впереди ещё долгий путь
07:43 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «МЮ» Йорк: «Кейн не дотягивает до уровня Руни и Ширера»
06:58 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Мы наблюдаем за худшей версией «Ливерпуля»
06:35 · Англия. Премьер-лига
Хассельбайнк советует «Лидсу» пригласить Джеррарда
06:02 · Англия. Премьер-лига
Фелиш рассказал, как относится к ВАР
05:49 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко дал прогноз на дерби «Вест Хэм» - «Челси»
04:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался об участии «МЮ» в Суперлиге
04:52 · Англия. Премьер-лига
Клопп сообщил о возвращении Жоты
04:47 · Англия. Премьер-лига
Владелец «ПСЖ» хочет купить английский суперклуб
04:19 · Англия. Премьер-лига
Стали известны три клуба с наибольшим владением мячом в топ-5 лигах Европы
04:19 · Англия. Премьер-лига
38-летний Силва высказался о новом контракте с «Челси» 1
02:18 · Англия. Премьер-лига
Ассистент Конте: «Мэддисон – отличный игрок, он нам нравится»
02:05 · Англия. Премьер-лига
Лестер - Тоттенхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Все новости
Рекомендуем