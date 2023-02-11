Зинченко — о борьбе «Арсенала» за чемпионство: Я не собираюсь давать обещаний, впереди ещё долгий путь

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко ответил на вопрос о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

Зинченко заявил в интервью VBET News, что не собирается давать каких-то обещаний на этот счет, ведь впереди еще много матчей, все говорят о борьбе «Арсенала» за трофей, но АПЛ является самой сложной лигой в мире. Здесь может произойти все что угодно, поэтому нужно двигаться шаг за шагом, добавил игрок.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков за 20 игр. Ближайшим преследователем «канониров» является «Манчестер Сити», у которого на счету 45 баллов после 21 матча.