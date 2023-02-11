Будущее Нельсона в «Арсенале» до сих пор остаётся туманным

Рис Нельсон может покинуть «Арсенал» в конце нынешнего сезона на правах свободного агента. По информации от журналиста Фабрицио Романо, переговоры между игроком и руководством «канониров» по новому контракту в данный момент не находятся на продвинутой стадии.

Нельсон недоволен количеством игровой практики в нынешнем сезоне и хотел бы проводить больше времени на поле. Сейчас игрок залечивает травму, но за всю кампанию он успел отыграть всего 63 минуты в Английской премьер-лиге, где отметился дублем и ассистом в ворота «Ноттингем Форест».

23-летний Нельсон ранее выступал в аренде за такие команды, как «Хоффенхайм» и «Фейеноорд», где неплохо себя зарекомендовал.