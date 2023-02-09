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Активность «Челси» на трансферном рынке может повлиять на стоимость Райса

09 Февраля 2023 • 11:56 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
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11.02 15:30

«Вест Хэм» думает поднять ценник на своего капитана Деклана Райса. По информации от журналиста Бена Джейкобса, такие мысли возникли у руководства «молотобойцев» на фоне трансферной активности лондонского «Челси», который зимой потратил свыше 300 миллионов евро. 121 миллион из этой зуммы ушёл на полузащитника лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандеса.

«Челси» и «Арсенал» пока являются главными претендентами на Райса, у которого летом 2024 года заканчивается контракт. Клубы рассчитывают заполучить 24-летнего  англичанина за 80-90 миллионов евро, но «Вест Хэм» может потребовать намного больше.

Напомним, что сам Райс является воспитанником «Челси» и числился в академии клуба до 16 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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