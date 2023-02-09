Эксперт назвал игру «Арсенала» против «Брентфорда» важнейшей в сезоне

Бывший английский футболист, а ныне эксперт Пол Мерсон назвал грядущую игру «Арсенала» против «Брентфорда» в рамках АПЛ важнейшей в сезоне для «канониров».

«Теперь, после поражения от «Эвертона», домашняя игра с «Брентфордом» в субботу – это важнейшая игра сезона. «Канониры» должны победить», - цитирует Мерсона Sky Sports.

Напомним, что в минувшие выходные с «Арсеналом» случился конфуз на «Гудисон Парке» - лидер АПЛ проиграл воодушевлённому от прихода нового тренера «Эвертону», который идёт в зоне вылета. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля, поражение стало лишь вторым поражением «Арсенала» в сезоне в АПЛ.

Игра «Арсенала» против крепкого середняка лиги «Брентфорда» состоится 11 февраля в субботу, в 18:00, время московское.