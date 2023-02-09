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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эксперт назвал игру «Арсенала» против «Брентфорда» важнейшей в сезоне

09 Февраля 2023 • 18:20 Комментировать (1)
Арсенал
...
Брентфорд
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11.02 18:00

Бывший английский футболист, а ныне эксперт Пол Мерсон назвал грядущую игру «Арсенала» против «Брентфорда» в рамках АПЛ важнейшей в сезоне для «канониров».

«Теперь, после поражения от «Эвертона», домашняя игра с «Брентфордом» в субботу – это важнейшая игра сезона. «Канониры» должны победить», - цитирует Мерсона Sky Sports.

Напомним, что в минувшие выходные с «Арсеналом» случился конфуз на «Гудисон Парке» - лидер АПЛ проиграл воодушевлённому от прихода нового тренера «Эвертону», который идёт в зоне вылета. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля, поражение стало лишь вторым поражением «Арсенала» в сезоне в АПЛ.

Игра «Арсенала» против крепкого середняка лиги «Брентфорда» состоится 11 февраля в субботу, в 18:00, время московское.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пол Мерсон Брентфорд
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АРСЕНАЛ БРЕНТФОРД
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Комментарии (1)
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LMI
09 Февраля 2023 в 18:50
И двух мнений быть не может. Но вот облом очередной может быть вполне. Ибо даже ничья будет равна поражению
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