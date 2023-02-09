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Агент Ренана отреагировал на слухи об интересе «Реала» к защитнику «Зенита»

09 Февраля 2023 • 13:59 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, прокомментировал информацию о том, что мадридский «Реал» намерен предложить петербургскому клубу за 19-летнего бразильца 40 миллионов евро.

«Предложение 40 миллионов евро от «Реала» за Ренана? Эта информация неверна. Но, конечно, он способен заиграть на таком уровне», — приводит слова Гарсии Metaratings.

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» 10 января из «Коринтианса». Пока за «сине-бело-голубых» защитник не провёл ни одной официальной встречи. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зенит Роберт Ренан
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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