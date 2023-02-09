Агент Ренана отреагировал на слухи об интересе «Реала» к защитнику «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, прокомментировал информацию о том, что мадридский «Реал» намерен предложить петербургскому клубу за 19-летнего бразильца 40 миллионов евро.

«Предложение 40 миллионов евро от «Реала» за Ренана? Эта информация неверна. Но, конечно, он способен заиграть на таком уровне», — приводит слова Гарсии Metaratings.

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» 10 января из «Коринтианса». Пока за «сине-бело-голубых» защитник не провёл ни одной официальной встречи. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 2 миллиона евро.