Президент Ла Лиги Тебас отстранил «Реал» и «Барселону» от собраний по продаже прав на телетрансляции

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже начал борьбу с мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной», которые сегодня объявили о перезапуске Суперлиги. По информации от Vozpopuli, эти клубы были отстранены от последующих обсуждений по продаже прав на телетрансляции.

Напомним, «Барселона» и «Реал» в данный момент занимают два первых места в чемпионате Испании. «Сине-гранатовые» опережают «королевский клуб» в чемпионский гонке на 8 очков.

Ранее Тебас публично выступил против перезапуска проекта Суперлиги, который должен заменить Лигу чемпионов в будущем. «Барселона» в данный момент по-прежнему испытывает финансовые проблемы.