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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги Тебас отстранил «Реал» и «Барселону» от собраний по продаже прав на телетрансляции

09 Февраля 2023 • 16:54 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
12.02 23:00

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже начал борьбу с мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной», которые сегодня объявили о перезапуске Суперлиги. По информации от Vozpopuli, эти клубы были отстранены от последующих обсуждений по продаже прав на телетрансляции.

Напомним, «Барселона» и «Реал» в данный момент занимают два первых места в чемпионате Испании. «Сине-гранатовые» опережают «королевский клуб» в чемпионский гонке на 8 очков.

Ранее Тебас публично выступил против перезапуска проекта Суперлиги, который должен заменить Лигу чемпионов в будущем. «Барселона» в данный момент по-прежнему испытывает финансовые проблемы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хавьер Тебас
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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