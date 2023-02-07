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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» определился с потенциальными сменщиками Анчелотти слухи

07 Февраля 2023 • 23:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Мадридский «Реал» обозначил кандидатов на роль преемника Карло Анчелотти у руля команды.

После ряда неудачных матчей «сливочные» отстали от «Барселоны» в турнирной таблице Ла Лиги на восемь очков. Вероятно, сотрудничество с Анчелотти завершится по окончании сезона, и клуб, по слухам, уже изучает кандидатуры потенциальных сменщиков: один из вариантов – Зинедин Зидан, так и не нашедший работу после ухода из «Реала» в 2021 году, сообщает Footmercato. Очевидным кандидатом также является Рауль, проделывающий впечатляющую работу в дубле «Реала». Также боссы мадридцев могут обратиться к ещё одному знаменитому экс-игроку команды – Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет леверкузенский «Байер».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рауль Карло Анчелотти Зинедин Зидан Хаби Алонсо
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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