Мадридский «Реал» обозначил кандидатов на роль преемника Карло Анчелотти у руля команды.

После ряда неудачных матчей «сливочные» отстали от «Барселоны» в турнирной таблице Ла Лиги на восемь очков. Вероятно, сотрудничество с Анчелотти завершится по окончании сезона, и клуб, по слухам, уже изучает кандидатуры потенциальных сменщиков: один из вариантов – Зинедин Зидан, так и не нашедший работу после ухода из «Реала» в 2021 году, сообщает Footmercato. Очевидным кандидатом также является Рауль, проделывающий впечатляющую работу в дубле «Реала». Также боссы мадридцев могут обратиться к ещё одному знаменитому экс-игроку команды – Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет леверкузенский «Байер».