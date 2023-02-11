Бальде: «Мы лидируем в Ла Лиге с большим отрывом, но впереди ещё много матчей»

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде поделился ожиданиями от чемпионской гонки в Ла Лиге. Напомним, в данный момент каталонский клуб опережает своих ближайших преследователей из мадридского «Реала» на 8 очков.

«Мы лидируем в Ла Лиге с большим отрывом, но турнир очень длинный, впереди ещё много матчей. «Реал» Мадрид находится позади нас, но случится может всё, что угодно», – цитирует Фати Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» в последний раз становилась чемпионом Испании в 2019 году под руководством Эрнесто Вальверде. Бальде в нынешнем сезоне пробился в основу «сине-гранатовых» и записал на свой счёт 4 ассиста в Ла Лиге.