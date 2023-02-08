В «Барселоне» поражены заявлениями брата Месси

В «Барселоне» не ожидали, что брат Лионеля Месси выскажется о клубе в подобном ключе.

Напомним, что Матиас Месси обвинил в предательстве президента «Барселоны» Жоана Лапорту, а также заявил, что болельщики не поддержали Лионеля, хотя должны были встать на его сторону летом 2021 года, учитывая заслуги аргентинца перед клубом. Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, официальные лица поражены заявлениями брата Месси, однако в клубе понимают, что данные слова – лишь мнение одного человека, которое не разделяют другие близкие к 35-летнему нападающему люди.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. Жоан Лапорта неоднократно признавался, что хотел бы возвращения футболиста в «Барселону».