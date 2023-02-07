Агент Селюк уверен, что «Боруссия» не планирует покупать Головина

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

Селюк признался, что не верит в потенциальный трансфер, так как о готовящейся сделке стало известно слишком рано.

«Это вброс, причём за этим стоит Ткаченко. Не бывает того, что, образно говоря, «Барселона» хочет купить кого-то и она за полгода рассказывает всем, что хочет купить Головина летом. Если они так говорят, то 100% его не хотят покупать», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Напомним, ранее об интересе немецкого клуба к Головину сообщил агент 26-летнего футболиста Александр Клюев.

В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл в составе монегасков 30 матчей, отметившись в них четырьмя голами и семью результативными передачами.