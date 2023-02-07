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Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент Селюк уверен, что «Боруссия» не планирует покупать Головина

07 Февраля 2023 • 13:20 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
11.02 19:00

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

Селюк признался, что не верит в потенциальный трансфер, так как о готовящейся сделке стало известно слишком рано.

«Это вброс, причём за этим стоит Ткаченко. Не бывает того, что, образно говоря, «Барселона» хочет купить кого-то и она за полгода рассказывает всем, что хочет купить Головина летом. Если они так говорят, то 100% его не хотят покупать», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Напомним, ранее об интересе немецкого клуба к Головину сообщил агент 26-летнего футболиста Александр Клюев.

В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл в составе монегасков 30 матчей, отметившись в них четырьмя голами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Дмитрий Селюк Александр Головин
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