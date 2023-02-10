Галтье: «В матче с «Марселем» мы полностью проиграли борьбу в центре поля»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье вновь объяснил причину вылета своей команды из Кубка Франции. Напомним, на днях парижане уступили «Марселю» и покинули турнир на стадии ⅛ финала.

«В матче с «Марселем» мы полностью проиграли борьбу в центре поля. Мы слишком много терпели проигранные единоборства в середине, так делать нельзя. В какой-то момент борьба в опорной зоне имеет огромное значение», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Напомним, в чемпионате Франции оторвался от второго «Марселя» на 8 очков. Парижанам скоро предстоит провести первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».