Беллингем уже успел отказать «ПСЖ» и «Челси»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отказался переходить во французский «ПСЖ» и лондонский «Челси». Журналист издания Sport 1 Патрик Бергер утверждает, что англичанин уже успел отказать перечисленным клубам.

Напомним, по предварительным слухам, главными претендентами на Беллингема следующим летом будут две команды – «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Не исключено, что футболист окажется в «Манчестер Сити». Сумма трансфера за 19-летнего хавбека оценивается в районе 120 миллионов евро.

Сам Беллингем ещё не принял решение по поводу своего будущего. Этот сезон стал для англичанина уже третьим в составе дортмундской «Боруссии».