Поттер не смог объяснить, почему не включил Бадьяшиля в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не смог объяснить журналистам, почему не включил центрального защитника Бенуа Бадьяшиля в заявку на плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, «пенсионеры» могли зарегистрировать на весеннюю часть турнира максимум три зимних новичков. В итоговую заявку попали Энцо Фернандес, Жоау Фелиш и Михаил Мудрик.

«Почему я не включил Бедьяшиля в заявку на плей-офф Лиги чемпионов? Сейчас не время об этом говорить. Бенуа сфокусирован на матче с «Вест Хэмом». Мы рады тому, как выступает Бадьяшиль после перехода. Когда придёт время для матча Лиги чемпионов, мы найдём решение», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, в каждом из своих трёх матчей за «Челси» Бадьяшиль помог команде сохранить ворота сухими.