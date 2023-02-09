«Челси» готовит новый контракт для Холла

Лондонский «Челси» хочет поскорее продлить сотрудничество со своим воспитанником Льюисом Холлом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, новый контракт с 18-летним англичанином является одним из приоритетов для руководства «пенсионеров».

Напомним, Холл неожиданно дебютировал за основной состав «Челси» осенью в матче Кубка лиги против «Манчестер Сити», после чего получил повышение от главного тренера Грэма Поттера и был переведён в первую команду.

На счету Холла уже 5 матчей в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Контракт футболиста с «пенсионерами» рассчитан до 2025 года.