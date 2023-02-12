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Лофтус-Чик: Восстановление после травмы затянулось, но сейчас всё хорошо

12 Февраля 2023 • 17:47 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Челси
окончен

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик высказался о своём возвращении на поле после травмы. Футболист получил повреждение в конце декабря прошлого года.

«Не могу поверить, что прошло так много времени. Лечение после травмы затянулось, это был неприятный момент. Но я тренируюсь уже на протяжении нескольких недель и хорошо себя чувствую», — цитирует слова Лофтуса-Чика официальный сайт лондонского клуба.

Хавбек впервые появился в стартовом составе «Челси» в 2023 году в матче с «Вест Хэмом» и провел на поле 79 минут. Встреча 23-го тура АПЛ завершилась со счетом 1:1.

В текущем сезоне Лофтус-Чик сыграл в 21 матче во всех турнирах и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рубен Лофтус-Чик
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