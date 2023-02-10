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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фелиш — про удаление в игре с «Фулхэмом»: «Я сохранял спокойствие, такие вещи случаются»

10 Февраля 2023 • 12:09 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
1 3.35 X 3.30 2 2.25
11.02 15:30

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш, который перешёл в лондонский клуб из мадридского «Атлетико» на правах аренды, высказался о своём дебюте в составе «синих».

Напомним, 23-летний португалец дебютировал за «Челси» в матче 7-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:2), который состоялся 12 января. В той игре Фелиш вышел на поле в стартовом составе, но удалился на 58-й минуте и заработал трёхматчевую дисквалификацию.

«Такие вещи случаются. Я не позволил этому сбить мой настрой. Конечно, получить удаление в дебютной игре — это нелегко. Но я сохранял спокойствие», — цитирует Фелиша AS.

После 21 тура АПЛ «Челси» набрал 30 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Грэма Поттера проведёт завтра, 11 февраля, против «Вест Хэма». Начало — в 15:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Жоау Фелиш
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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