Фелиш — про удаление в игре с «Фулхэмом»: «Я сохранял спокойствие, такие вещи случаются»

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш, который перешёл в лондонский клуб из мадридского «Атлетико» на правах аренды, высказался о своём дебюте в составе «синих».

Напомним, 23-летний португалец дебютировал за «Челси» в матче 7-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:2), который состоялся 12 января. В той игре Фелиш вышел на поле в стартовом составе, но удалился на 58-й минуте и заработал трёхматчевую дисквалификацию.

«Такие вещи случаются. Я не позволил этому сбить мой настрой. Конечно, получить удаление в дебютной игре — это нелегко. Но я сохранял спокойствие», — цитирует Фелиша AS.

После 21 тура АПЛ «Челси» набрал 30 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Грэма Поттера проведёт завтра, 11 февраля, против «Вест Хэма». Начало — в 15:30 по московскому времени.