«Челси» предложил Маунту 7-летний контракт, переговоры прогрессируют

Лондонский «Челси» продолжает работу над новым контрактом Мэйсона Маунта.

Недавно английские СМИ сообщили, что «Челси» не планирует выполнять требования полузащитника по новому контракту, и на данный момент стороны ещё не достигли полного компромисса в данном вопросе. Несмотря на это, согласно обновлённым сведениям журналиста Низаара Кинселлы, переговоры продолжают прогрессировать. Тодд Бёли надеется, что воспитанник клуба поставит подпись под трудовым договором, рассчитанным на семь лет.

Действующий контракт Мэйсона Маунта рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне 24-летний хавбек провёл 28 матчей, отметившись тремя голами и шестью ассистами.