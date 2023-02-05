Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг надеется значительно усилить состав команды в летнее трансферное окно.

Ранее уже сообщалось, что «красные дьяволы» планируют избавиться от ряда игроков с целью разгрузить зарплатную ведомость. Освободившиеся средства будут использованы для покупки звёздных новичков, а главными целями «красных дьяволов» считаются нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн и полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, докладывает Mirror. При благоприятном стечении обстоятельств «Юнайтед» может подписать обоих футболистов сборной Англии.

Интерес к Гарри Кейну также проявляет «Бавария», а Деклан Райс является целью «Арсенала» и других грандов Премьер-лиги.