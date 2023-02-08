Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ноубл заявил, что «Вест Хэм» не будет препятствовать попыткам Райса покинуть клуб

08 Февраля 2023 • 23:52 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
1 3.30 X 3.30 2 2.25
11.02 15:30

Спортивный директор английского «Вест Хэма» Марк Нобл рассказал, что лондонский клуб не собирается препятствовать уходу из команды центрального полузащитника Деклана Райса. Об этом сообщает Daily Mail.

«У клуба не будет никаких обид на Райса, если он решит присоединиться к другой команде, чтобы выигрывать трофеи», - цитирует Нобла издание.

Тема ухода Райса из «Вест Хэма» обсуждается каждое трансферное окно, однако хавбек всё равно остаётся в составе «молотобойцев». Контракт 24-летнего игрока с клубом действует до середины 2024 года, основным претендентом на игрока является лидер АПЛ – лондонский «Арсенал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Деклан Райс Марк Ноубл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
95 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лидс Лидс
2
2
1.43 5.20 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Февраля
00:39 · Англия. Кубок Англии
«Фулхэм» стал последним участником 1/8 финала Кубка Англии
00:38 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» впервые почти за 50 лет вёл с разницей в два гола в игре с «МЮ» на «Олд Траффорд»
00:18 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» – одна из главных трансферных целей «Манчестер Сити» на лето
00:15 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии: «Хочу, чтобы «Манчестер Сити» лишили очков»
08 Февраля
23:58 · Англия. Премьер-лига
Бывший вратарь Фридель назвал клуб, который должен возглавить Джеррард
23:52 · Англия. Премьер-лига
Ноубл заявил, что «Вест Хэм» не будет препятствовать попыткам Райса покинуть клуб
23:47 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Канте вернётся в состав «Челси»
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не пытался вернуть Балогуна из аренды этой зимой
23:37 · Англия. Премьер-лига
Артур вернулся в общую группу «Ливерпуля»
23:33 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» назвали лучшего игрока января
23:33 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А пополнил список претендентов на полузащитника «Ливерпуля» Кейта
22:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» вновь попробуют подписать Кайседо летом слухи
22:52 · Англия. Премьер-лига
Хаманн рассказал, как «Ливерпулю» выйти из кризиса
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжит выплачивать зарплату Обамеянгу во время его аренды в «Лос-Анджелесе» слухи
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Лидс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
Все новости
Рекомендуем