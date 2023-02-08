Ноубл заявил, что «Вест Хэм» не будет препятствовать попыткам Райса покинуть клуб

Спортивный директор английского «Вест Хэма» Марк Нобл рассказал, что лондонский клуб не собирается препятствовать уходу из команды центрального полузащитника Деклана Райса. Об этом сообщает Daily Mail.

«У клуба не будет никаких обид на Райса, если он решит присоединиться к другой команде, чтобы выигрывать трофеи», - цитирует Нобла издание.

Тема ухода Райса из «Вест Хэма» обсуждается каждое трансферное окно, однако хавбек всё равно остаётся в составе «молотобойцев». Контракт 24-летнего игрока с клубом действует до середины 2024 года, основным претендентом на игрока является лидер АПЛ – лондонский «Арсенал».