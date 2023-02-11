Поттер высказался после очередной неудачи «Челси»

«Челси» выиграл только два из 12 последних официальных матчей. После субботней ничьей с «Вест Хэмом» (1:1) главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер дал комментарий.

«Думаю, вы могли увидеть положительные моменты в нашей игре, особенно в первом тайме. Для нас это шаг вперёд по сравнению с прошлой игрой, и нам есть куда двигаться дальше. Мы находимся в процессе – игроки адаптируются к нашим требованиям. Для нас это вызов.

Нужно продолжать работать. Сегодня были позитивные моменты. Мы контролировали игру, но пропустили слишком просто. Это воодушевило местных фанатов и усложнило нашу задачу. Этот опыт сделает нас лучше», - сказал Поттер BT Sport.