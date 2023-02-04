Кепа: «Бадьяшиль оказывает большое влияние на команду»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага оценил выступления новичка Бенуа Бадьяшиля в последних матчах. Напомним, француз перебрался на «Стэмфорд Бридж» из «Монако» за 38 миллионов евро.

«Бенуа – действительно хороший парень. Он очень спокойный, отлично владеет мячом, силён в воздухе. Бадьяшиль уже оказывает большое влияние на команду. Надеюсь, он продолжит в том же духе», – заявил Кепа в интервью после ничьи 0:0 с «Тоттенхэмом».

С тех пор как Бадьяшиль дебютировал за «Челси», лондонский клуб не пропустил ни одного гола в трёх матчах. 22-летний француз в последних двух играх выступает в связке с Тьяго Силвой.