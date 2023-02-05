Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер отреагировал на слова Клоппа о трансферах «Челси»

05 Февраля 2023 • 01:58 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
11.02 15:30

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на заявление Юргена Клоппа.

Рулевой «Ливерпуля» ранее выразил недоумение, высказываясь о трансферах лондонского гранда, заявив, что «не понимает, как это возможно». «Челси», напомним, потратил на новичков около 330 млн евро в январское окно.

«Это нормально, потому что мы действительно много потратили. СМИ не могут оставить ситуацию без внимания, так что теперь вся футбольная общественность будет петь эту песню, и от этого никуда не денешься. Каждый имеет право выражать своё мнение, но меня это не слишком беспокоит», – приводит Mirror слова Поттера.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Юрген Клопп Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Вест Хэм Вест Хэм
1
1
1.60 3.80 6.10
Видео
05.02.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Лидс Лидс
2.65 3.55 2.65
Видео
05.02.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.80 4.30 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
02:26 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич рассказал, планирует ли «Бавария» выкупать Канселу за 70 млн евро
02:10 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Холанн – наше оружие для запугивания соперников»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Поттер отреагировал на слова Клоппа о трансферах «Челси»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» старается не переплачивать за игроков
01:30 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Слишком многое позволили «Лестеру»
01:21 · Англия. Премьер-лига
Гари О'Нил: «Очень непростой матч»
01:05 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски: «Тоттенхэм» постарается обыграть «Манчестер Сити» ради Конте»
04 Февраля
23:57 · Англия. Премьер-лига
Натан Джонс: «Я очень, очень разочарован»
23:56 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Кайседо нужен «Брайтону», я верю в него»
23:50 · Англия. Премьер-лига
572 минуты - столько продлилась сухая серия «Ньюкасла»
23:47 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Это был напряжённый матч»
23:43 · Англия. Премьер-лига
Каллум Уилсон: «Обидно, что не дожали соперника»
23:38 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Я доволен игроками»
23:33 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Сегодня на поле был прежний «Вест Хэм»
23:32 · Англия. Премьер-лига
Виейра прокомментировал поражение от «МЮ»
Все новости
Рекомендуем