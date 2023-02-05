Поттер отреагировал на слова Клоппа о трансферах «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на заявление Юргена Клоппа.

Рулевой «Ливерпуля» ранее выразил недоумение, высказываясь о трансферах лондонского гранда, заявив, что «не понимает, как это возможно». «Челси», напомним, потратил на новичков около 330 млн евро в январское окно.

«Это нормально, потому что мы действительно много потратили. СМИ не могут оставить ситуацию без внимания, так что теперь вся футбольная общественность будет петь эту песню, и от этого никуда не денешься. Каждый имеет право выражать своё мнение, но меня это не слишком беспокоит», – приводит Mirror слова Поттера.