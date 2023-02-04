Виллиан: «Я получил невероятный приём от болельщиков «Челси»

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан прокомментировал своё возвращение на «Стэмфорд Бридж» в матче против «Челси». Напомним, вчерашнее лондонское дерби завершилось в безголевую ничью.

«Это была особенная ночь для меня, ведь я вернулся на «Стэмфорд Бридж». Я провёл здесь семь лет, это было очень счастливое время. Я получил невероятный приём от болельщиков «Челси», которых я очень сильно уважаю. Это было невероятно», – сказал Виллиан в интервью Sky Sports.

Напомним, в матче первого круга против «Челси» на «Крейвен Котедж», Виллиан забил гол бывшему клубу, но не отпраздновал взятие ворот.