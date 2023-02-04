Кепа – о ничье с «Фулхэмом»: «Новые игроки – не оправдание для результата»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага остался недоволен результатом матча против «Фулхэма» в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, «пенсионеры» и «дачники» разошлись миром со счётом 0:0.

«Это был очень непростой матч. Новые игроки – не оправдание для результата, мы должны побеждать. Нам нужны очки, потому что мы находимся в середине таблицы. Мы хотим находиться на вершине таблицы», – сказал Кепа в послематчевом интервью.

Напомним, «Челси» в данный момент находится на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Команда в этом сезоне потратила на трансферы свыше 620 миллионов евро.