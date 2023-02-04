ФИФА разрешила Обамеянгу вернуться в «Барселону» в январе, но Ла Лига заблокировала трансфер

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг в январе мог вернуться в каталонскую «Барселону» спустя полгода после ухода. По информации от Diario AS, «сине-гранатовые» уже добыли разрешение у ФИФА на то, чтобы провернуть сделку, но трансфер заблокировала Ла Лига.

Из-за своих финансовых проблем «Барселона» в данный момент никак не может себе позволить регистрацию новых футболистов. Обамеянг хотел бы вернуться на «Камп Ноу», но в январе это было невозможно.

Вчера Обамеянга официально исключили из заявки «Челси» на плей-офф Лиги чемпионов. «Пенсионеры» таким образом проведут весеннюю часть еврокубковой кампании без чистого форварда в составе.