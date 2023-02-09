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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аспиликуэта: «У нас с Моуринью были прекрасные отношения»

09 Февраля 2023 • 16:27 Комментировать
Вест Хэм
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Челси
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11.02 15:30

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о своих отношениях с бывшим тренером команды Жозе Моуринью. Напомним, защитник выступал под руководством португальца с 2013 по 2015 год.

«У нас с Моуринью были прекрасные отношения, я многому научился у Жозе. Он знал, как побеждать и на высочайшем уровне разбирал мелкие детали. Наверное, он увидел во мне такой же менталитет победителя, как и у него. Мы оба ненавидим проигрывать», – цитирует Аспиликуэту The Athletic.

Напомним, под руководством Моуринью Аспиликуэта выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги в 2015 году. Спустя полгода после победы в АПЛ Жозе был уволен из «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Жозе Моуринью Сесар Аспиликуэта
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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