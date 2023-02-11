Малуда оценил работу Грановской в «Челси»

Бывший футболист лондонского «Челси» Флоран Малуда поделился мнением о работе Марины Грановской в руководстве «аристократов».

«Когда она пришла к управлению «Челси», ей было непросто, как и Абрамовичу в своё время. Женщина, не из Британии, не ассоциировалась прежде с «Челси». Но она показала себя прекрасной руководительницей, выбирала правильных людей и профессионально представляла интересы», — заявил француз в интервью изданию Sport24.

По мнению вице-чемпиона мира, достижения «Челси» в период управления Грановской говорят о качестве её работы. Флоран пожелал ей всего наилучшего, отметив также высокую планку стандартов, которые задавала Марина в лондонском клубе.

Напомним, что Марина Грановская находилась в должности генерального директора «Челси» с 2014 по 2022 год, фактически являясь помощницей Романа Абрамовича с 2003 года.