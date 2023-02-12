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Лофтус-Чик — о ничьей с «Вест Хэмом»: Мы были разочарованы этим результатом

12 Февраля 2023 • 17:40 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Челси
окончен

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик высказался после ничьей в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

Официальный сайт «аристократов» опубликовал слова Лофтуса-Чика, который заявил, что команда разочарована таким результатом, ведь «Челси» доминировал в первом тайме и создавал много моментов, а соперник практически не угрожал.

Во второй половине «Вест Хэм» хорошо играл в обороне, было сложнее проникать между линиями, признался хавбек. Все были в шоке, когда в конце матча не была зафиксирована чистая игра рукой, добавил Лофтус-Чик.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 21 матч во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Челси» занимает девятое место в АПЛ, сумев набрать 31 очко за 22 встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Рубен Лофтус-Чик
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