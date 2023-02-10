Поттер уклончиво ответил на вопрос о ситуации в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на вопрос о текущем положении дел в «Манчестер Сити».

«Горожане», напомним, могут быть наказаны за многочисленные финансовые нарушения, в которых обвиняют клуб. Одна из возможных мер – исключение из Английской премьер-лиги.

«У меня не слишком много мыслей на этот счёт, – комментирует ситуацию Поттер на пресс-конференции. – Я не могу как-либо прокомментировать происходящее, поскольку мало что об этом знаю. Ясно лишь, что такова реальность, и это то, с чем приходится иметь дело», – ответил английский специалист, возглавивший лондонский клуб в сентябре.