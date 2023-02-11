Поттер: «Очень рад, что мы продлили контракт с Силвой»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал новость о продлении контракта с 38-летним центральным защитником Тьяго Силвой. Бразилец останется в команде до конца следующего сезона.

«Очень рад, что мы продлили контракт с Силвой. Это очень важный игрок для нас как на поле, так и за его пределами. Показательными являются его отношения с Бадьяшилем. Он невероятным образом помогает молодым игрокам», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Силва присоединился к «Челси» летом 2020 года на правах свободного агента из «ПСЖ». Ранее бразильский защитник также успел поиграть в Италии за «Милан».