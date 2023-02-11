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Поттер: «Очень рад, что мы продлили контракт с Силвой»

11 Февраля 2023 • 10:43 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
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Через 4 ч. 22 мин.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал новость о продлении контракта с 38-летним центральным защитником Тьяго Силвой. Бразилец останется в команде до конца следующего сезона.

«Очень рад, что мы продлили контракт с Силвой. Это очень важный игрок для нас как на поле, так и за его пределами. Показательными являются его отношения с Бадьяшилем. Он невероятным образом помогает молодым игрокам», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Силва присоединился к «Челси» летом 2020 года на правах свободного агента из «ПСЖ». Ранее бразильский защитник также успел поиграть в Италии за «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва Грэм Поттер
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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