Лофтус-Чик впервые с ноября выйдет в стартовом составе «Челси»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик впервые с ноября появится в стартовом составе своей команды на матч Английской премьер-лиги. Англичанин выйдет на поле с первых минут в выездном лондонском дерби с «Вест Хэмом», которое стартует сегодня в 15:30 по московскому времени.

Лофтус-Чик всё это время отсутствовал из-за травмы, которую залечивал несколько месяцев. Тем не менее, англичанин уже восстановился и готов полноценно вернуться на поле. Об этом сообщает sam_c345.

По сведениям источника, в стартовом составе «пенсионеров» сегодня также появится нападающий Жоау Фелиш, который пропустил последние три тура из-за дисквалификации.