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Поттер – о топ-4: «Это большой вызов»

04 Февраля 2023 • 15:53 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
11.02 15:30

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил шансы своей команды попасть в топ-4 по итогам сезона. Напомним, в данный момент «синие» располагаются на девятом месте в турнирной таблице АПЛ и отстают от зоны Лиги чемпионов на 9 очков. Это при том, что у «Манчестер Юнайтед», который находится на четвёртой строчке, есть матч в запасе.

«Я не сомневаюсь в потенциале своих футболистов. Думаю, у состава команды есть большие способности. Перед нами стоит большой вызов. Впереди ещё много матчей до конца сезона», – сказал Поттер на пресс-конференции после ничьи с «Фулхэмом».

Напомним, «Челси» зимой потратил на трансферы свыше 320 миллионов евро.

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Челси Грэм Поттер
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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