Мудрик во второй раз подряд выйдет в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вновь появится на поле в стартовом составе своей команды на матч Английской премьер-лиги. Сегодняшнее дерби против «Вест Хэма» станет для украинца третьей игрой в футболке «пенсионеров».

Напомним, в матче против «Фулхэма» Мудрик был заменён после первого тайма. Главный тренер Грэм Поттер заявил, что Михаил до матча страдал от сильной простуды.

В стартовом составе «Челси» сегодня появятся сразу 5 зимних новичков: Михаил Мудрик, Бенуа Бадьяшиль, Нони Мадэуке, Энцо Фернандес и Жоау Фелиш, который вернулся в строй после трёхматчевой дисквалификации.