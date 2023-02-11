В Англии обсуждают ужасную статистику Мудрика в дерби с «Вест Хэмом»

Зимний трансфер Михаила Мудрика обошёлся «Челси» в 70 миллионов евро. В будущем сумма может вырасти до 100 миллионов за счёт прописанных в договоре бонусных выплат. Понятно, что украинцу нужно время на адаптацию, но прямо сейчас, с оглядкой на высокую стоимость, вингер разочаровывает.

В субботнем дерби с «Вест Хэмом» Михаил Мудрик провёл на поле полтора тайма – его заменили на 67-й минуте. Показатели украинца, согласно данным WhoScored, такие: 0 ударов, 0 успешных обводок, 18 передач (16 точных), 2 отбора. Ужасную статистику Мудрика активно обсуждают английские фанаты в социальных сетях.

Напомним ,что «Вест Хэм» и «Челси» в дерби не смогли выявить сильнейшего – матч завершился вничью со счётом 1:1.