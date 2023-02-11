Малуда отказался критиковать новое руководство «Челси»

Бывший футболист лондонского «Челси» Флоран Малуда высказался о новом руководстве «аристократов».

«Новые владельцы уже вложили много денег в «Челси». Управлять клубом непросто, и они еще учатся, думаю. Но по крайней мере хотят лучшего для «Челси». Не буду критиковать новых боссов, они стараются», — заявил французский полузащитник в интервью изданию Sport24. По мнению вице-чемпиона мира, стратегия новых боссов «синих» заключается в покупке новых игроков и ожидании их развития. Также Малуда отказался комментировать возможный переход Арсена Захаряна, отметив, что через «Челси» прозодит множество игроков.

Напомним, что в прошлом году Романа Абрамовича сменил американский бизнесмен Тодд Бёли. В нынешнем сезоне АПЛ «аристократы» находятся лишь на девятой строчке.