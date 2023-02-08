Обамеянг не хочет переходить в «Лос-Анджелес»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг, который ранее не был включён в заявку лондонского клуба на матчи плей-офф Лиги чемпионов, не желает переходить в «Лос-Анджелес», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний габонец не планирует покидать Европу, несмотря на интерес со стороны клуба МЛС.

Напомним, Обамеянг перешёл в «Челси» минувшим летом из «Барселоны» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провёл в составе «синих» 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.