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Обамеянг не хочет переходить в «Лос-Анджелес»

08 Февраля 2023 • 13:16 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
11.02 15:30

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг, который ранее не был включён в заявку лондонского клуба на матчи плей-офф Лиги чемпионов, не желает переходить в «Лос-Анджелес», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний габонец не планирует покидать Европу, несмотря на интерес со стороны клуба МЛС.

Напомним, Обамеянг перешёл в «Челси» минувшим летом из «Барселоны» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провёл в составе «синих» 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пьер-Эмерик Обамеянг Лос-Анджелес
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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