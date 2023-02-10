Ковачич и Закария возобновили тренировки с «Челси»

Два полузащитника лондонского «Челси» возобновили коллективные тренировки с командой. Речь идёт о Матео Ковачиче и Денисе Закарии, которые пропустили последние несколько недель из-за повреждений.

Официальный сайт «Челси» уже подтвердил, что оба игрока вернулись к тренировкам. Тем не менее, Закария и Ковачич не примут участие в завтрашнем матче Английской премьер-лиги на выезде против «Вест Хэма». Футболистам нужно войти в игровой ритм и набрать форму, чтобы полноценно вернуться на поле.

Ранее ходили слухи, что «Челси» летом может продать Ковачича. Закария выступает за «пенсионеров» на правах аренды из «Ювентуса». Ещё неизвестно, выкупят ли «пенсионеры» швейцарского хавбека за 38 миллионов евро.