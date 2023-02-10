«Челси» достиг полного соглашения с Тьяго Силвой по новому контракту

Лондонский «Челси» наконец договорился со своим центральным защитником Тьяго Силвой. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны достигли полного соглашения по поводу всех условий.

Силва подпишет с «Челси» контракт сроком на один сезон. Следующая кампания станет для бразильца уже четвёртой на «Стэмфорд Бридж» после перехода из «ПСЖ» летом 2020 года на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Силва записал на свой счёт две результативные передачи. Ранее футболист заявил о намерении выступать на профессиональном уровне до 40 лет.

В составе «Челси» Тьяго уже успел выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.