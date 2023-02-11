Хави: «Бускетс – легенда «Барселоны», он должен решить, чего хочет в будущем»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в очередной раз прокомментировал ситуацию с контрактом хавбека Серхио Бускетса, который пока не решил, хочет ли оставаться в команде.

«Бускетс – легенда «Барселоны», он должен решить, чего хочет в будущем. Мы будем ждать его окончательный выбор. Между мной и Лапортой нет никаких разногласий, в клубе хорошая атмосфера», – заявил Хави на пресс-конференции.

Бускетс в конце сезона может стать свободным агентом, если не продлит контракт. «Барселона» готова продлить соглашение с полузащитником, но только при условии, если футболист значительно урежет свою зарплату в размере 37 миллионов евро в год.