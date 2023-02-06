Переговоры между Маунтом и «Челси» о новом контракте продолжаются

«Челси» продолжает вести переговоры с полузащитником Мэйсоном Маунтом о продлении контракта, сообщает The Athletic.

По информации источника, слухи о том, что лондонский клуб не может договориться с 24-летним футболистом о новом соглашении из-за желания игрока получать зарплату на уровне главных звёзд команды, не являются достоверными. Отмечается, что сейчас переговоры проходят спокойно, и обе стороны ведут себя адекватно.

Напомним, что действующий контракт Маунта с «Челси» рассчитан до лета 2024 года, хавбек является воспитанником лондонского клуба.

В текущем сезоне Маунт провёл в составе «синих» 28 матчей, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами.