Маленький мальчик подразнил Тьяго Силву

В субботу в чемпионате Англии проходило дерби между «Вест Хэмом» и «Челси». Перед игрой в тоннеле один из мальчиков, который готовился выйти на поле с игроками «молотобойцев», протянул руку Тьяго Силве. Защитник «Челси» тянул руку в ответ для приветствия, но мальчик убрал свою руку к носу, подразнив футболиста. Силва не растерялся и проделал такой же жест.

В своё время маленький фанат «Челси» так же подразнил капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. Видео с тем моментом до сих иногда всплывает в социальных сетях.

Напомним, что «Вест Хэм» и «Челси» не выявили сильнейшего в лондонском дерби – матч завершился вничью со счётом 1:1.