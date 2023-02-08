Канте отказался продлевать контракт с «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Н‘Голо Канте пока отказывается продлевать контракт со своей командой. По информации от журналиста Низара Кинселлы, француз отверг предложение руководства подписать соглашение сроком на два года с опцией продления ещё на один сезон.

По сведениям источника, Канте хотел бы подписать новый контракт по схема 3+1, но на это пока не хочет идти руководство. Напомним, в конце сезона футболист может покинуть команду на правах свободного агента.

Ранее сообщалось об интересе к Канте со стороны каталонской «Барселоны». Идею трансфера француза якобы продвигает спортивный директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани.