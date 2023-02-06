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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» добился прогресса в переговорах с Силвой по новому контракту

06 Февраля 2023 • 15:59 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
11.02 15:30

Лондонский «Челси» приближается к заключению нового контракта со своим центральным защитником Тьяго Силвой. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны всё ближе к продлению сотрудничества.

Контракт Силвы заканчивается в конце нынешнего сезона, но 38-летний бразилец не против остаться на «Стэмфорд Бридж» хотя бы ещё на один сезон. Ранее футболист изъявил желание продолжить профессиональную карьеру до 40 лет.

Силва в нынешнем сезоне продолжает оставаться основным центральным защитником и лидером обороны «Челси», даже несмотря на свой возраст. На счету Тьяго 19 матчей в этом розыгрыше Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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