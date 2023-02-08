Спортивный директор «Ромы» рассказал о сорвавшемся переходе Зиеша из «Челси»

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту признал, что клуб пытался подписать Хакима Зиеша.

В последние часы январского трансферного окна марокканец едва не перебрался из «Челси» в «Пари Сен-Жермен», однако незадолго до этого мог оказаться в «Роме».

«Хаким Зиеш был одной из наших целей. Мы вели переговоры с его агентами и с представителями «Челси», но сделка сорвалась. У нас была и другая цель, но ничего не вышло, так как Николо Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут», – поведал Пинту, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что переход Зиеша в «ПСЖ» не состоялся из-за проблем с подачей правильно оформленных документов до истечения крайнего срока.