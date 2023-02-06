Поттер: «Многие тренеры хотели бы быть на моём месте»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что его многие коллеги мечтали бы оказаться на месте наставника «пенсионеров». Напомним, зимой англичанин получил свыше 320 миллионов евро на усиление состава.

«Многие тренеры в мире хотели бы оказаться на моём месте. Это фантастический футбольный клуб, который переживает очень обнадёживающие времена. Все, кто здесь работают – должны быть счастливы и благодарны за то, где находятся», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» находится на девятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиге. В следующем туре чемпионата подопечные Поттера встретятся на выезде с «Вест Хэмом».