Чилуэлл – не единственный вариант для «Манчестер Сити» на позицию левого защитника

Левый защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл является не единственным вариантом для «Манчестер Сити» на усиление фланга обороны следующим летом. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что Чилуэлл давно нравился «Манчестер Сити», но футболист не перешёл в команду Хосепа Гвардиолы по разным причинам. Вряд ли «Челси» согласится отпустить одного из своих ключевых игроков и следующим летом.

Напомним, в последний год Чилуэлл провёл всего 17 матчей за «Челси», так как пару раз получал серьёзные травмы. В нынешнем сезоне на его счету гол и голевая передача.