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Чилуэлл – не единственный вариант для «Манчестер Сити» на позицию левого защитника

09 Февраля 2023 • 11:11 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
1 3.30 X 3.30 2 2.25
11.02 15:30

Левый защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл является не единственным вариантом для «Манчестер Сити» на усиление фланга обороны следующим летом. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что Чилуэлл давно нравился «Манчестер Сити», но футболист не перешёл в команду Хосепа Гвардиолы по разным причинам. Вряд ли «Челси» согласится отпустить одного из своих ключевых игроков и следующим летом.

Напомним, в последний год Чилуэлл провёл всего 17 матчей за «Челси», так как пару раз получал серьёзные травмы. В нынешнем сезоне на его счету гол и голевая передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Бен Чилуэлл
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